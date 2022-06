Chicago P.D. 8 al via su Italia1 oggi con un triplo episodio: anticipazioni 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Chicago P.D. 8 al via oggi, 6 giugno, su Italia1 nella settimana in cui tutti i fan stavano aspettando. L’estate della rete giovane prende ufficialmente il via con il debutto di Chicago P.D. oggi e Chicago Fire dall’8 giugno per passare insieme un’estate all’insegna dell’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf che ci ha tenuto a ricordare: “La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere”. Chicago P.D., nato come spin-off di Chicago Fire, vede ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)P.D. 8 al via, 6, sunella settimana in cui tutti i fan stavano aspettando. L’estate della rete giovane prende ufficialmente il via con il debutto diP.D.Fire dall’8per passare insieme un’estate all’insegna dell’universo televisivo ambientato ae firmato dal pluripremiato Dick Wolf che ci ha tenuto a ricordare: “La cosa meravigliosa diè che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere”.P.D., nato come spin-off diFire, vede ...

