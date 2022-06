Cancelo eroe | salva la vita a un bimbo durante la festa del City ' Rischiava di essere calpestato'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Joaoper un giorno . Il terzino del Manchesterhato unautisticoi festeggiamenti dei Citizens per la conquista della Premier League al fischio finale del match ...

Joaoper un giorno . Il terzino del Manchester City ha salvato un bimbo autistico durante i festeggiamenti dei Citizens per la conquista della Premier League al fischio finale del match con l'...Ollie ha visto il portiere dell'Aston Villa che veniva colpito e si è spaventato, poi ha vistoed è andato da lui. Era terrorizzato, lo vedevo dalla televisione.lo ha circondato con ...Joao Cancelo eroe per un giorno. Il terzino del Manchester City ha salvato un bimbo autistico durante i festeggiamenti dei Citizens per la conquista ...Joao Cancelo è un eroe agli occhi dei genitori del piccolo Ollie, un bambino autistico di 10 anni: “Sarebbe potuto morire, lui lo ha tirato a ...