Bimbo caduto dalla finestra a Soliera, la baby sitter: “Mi trovavo in una realtà che non mi apparteneva” (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ una storia davvero complicata quella che vede coinvolti la baby sitter di Carpi e la famiglia del piccolo al quale doveva badare, che continua a pregare affinchè il bambino, non abbia delle conseguenze dalla caduta dalla finestra. Ci sono buone notizie dall’ospedale, il piccolo respira da solo ma la prognosi resta ancora riservata- E nel frattempo, si parla dei problemi di questa giovane ragazza, Monica, che forse ha sottovalutato il suo stato di salute mentale, una cosa che purtroppo, in Italia, accade sempre più spesso. Se la malattia non si vede, allora non c’è. Purtroppo si è fatto molto poco, nonostante gli ultimi due anni, per milioni di persone, anche quelle apparentemente più forti, siano stati drammatici dal punto di vista psicologico. E che Monica stesse vivendo un momento complicato, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ una storia davvero complicata quella che vede coinvolti ladi Carpi e la famiglia del piccolo al quale doveva badare, che continua a pregare affinchè il bambino, non abbia delle conseguenzecaduta. Ci sono buone notizie dall’ospedale, il piccolo respira da solo ma la prognosi resta ancora riservata- E nel frattempo, si parla dei problemi di questa giovane ragazza, Monica, che forse ha sottovalutato il suo stato di salute mentale, una cosa che purtroppo, in Italia, accade sempre più spesso. Se la malattia non si vede, allora non c’è. Purtroppo si è fatto molto poco, nonostante gli ultimi due anni, per milioni di persone, anche quelle apparentemente più forti, siano stati drammatici dal punto di vista psicologico. E che Monica stesse vivendo un momento complicato, in ...

