Advertising

globalistIT : - ContiEzio2 : Grandi bravi mi piacerebbe esserci Nato, comincia l'esercitazione nel Baltico: ci sono anche Finlandia e Svezia - NuovaItaliaTW : RT @santangelo_s: 2/2 #NordStream, #Tap, #Sakhalin, durante un seminario sulla #geopolitica dei #gasdotti ho ribadito il valore strategico… -

Globalist.it

I carichi russi sono stati trasferiti su navi piùal largo di Skaw in Danimarca , nel ... La "Zhen I" è ora tornata nel Mar, dove dovrebbe caricare il suo prossimo carico da Primorsk , in ...manovre nel, il "mare della Nato". Occhi puntati sul mardove sono cominciate le esercitazioni militari della Nato. Operazioni internazionali annuali "Baltros" che per 12 giorni,... Baltico, le grandi manovre per un “mare della Nato” dalla Romania ai Baltici, e verso Nord, avvicinandosi all’Artico, nuovo terreno di competizione fra grandi potenze. Per l’Europa nel suo insieme è una sfida nella sfida. Il riassetto dell’asse della ...Ricorre oggi il 147 compleanno di Thomas Mann, nato a Lubecca il 6 giugno del 1875. Scopriamo la vita e le opere del maggior scrittore tedesco del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1929.