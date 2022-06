Atp Stoccarda 2022: il montepremi e il prize money (Di lunedì 6 giugno 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Stoccarda 2022, torneo in programma sull’erba tedesca, protagonista di questa stagione. Dalle traiettorie folli della terra battuta alla rapidità talvolta estrema del verde. Grande attesa per il ritorno di Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021, il quale avrà particolare voglia di far bene sulla sua superficie preferita dopo il recente infortunio che lo ha limitato. Di scena inoltre talenti del calibro di Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios, Andy Murray e Alexander Bublik. Tra gli azzurri, oltre il già citato Berrettini, in campo anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, l’uno performante sull’erba come dimostrato in passato ad Antalya, l’altro invece inesperto…ma talentuoso. Occhi puntati, peraltro, su Andy Murray, uno specialista su ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma sull’erba tedesca, protagonista di questa stagione. Dalle traiettorie folli della terra battuta alla rapidità talvolta estrema del verde. Grande attesa per il ritorno di Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021, il quale avrà particolare voglia di far bene sulla sua superficie preferita dopo il recente infortunio che lo ha limitato. Di scena inoltre talenti del calibro di Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios, Andy Murray e Alexander Bublik. Tra gli azzurri, oltre il già citato Berrettini, in campo anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, l’uno performante sull’erba come dimostrato in passato ad Antalya, l’altro invece inesperto…ma talentuoso. Occhi puntati, peraltro, su Andy Murray, uno specialista su ...

