Atp S-Hertogenbosch 2022 | Andreas Seppi stacca il pass per il main draw

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022)conquista ildel torneo Atp 250 di S-(erba). Decisiva la vittoria per 7-5 (5)6-7 6-3 sull’olandese Gijs Brouwer, caduto dopo una bella lotta della durata di due ore e nove minuti. Veramente una buona partita dell’altoatesino che, a trentotto anni e quattro mesi, ancora non vuole smettere di stupire su una superficie che storicamente gli ha regalato sempre delle grandi soddisfazioni. L’azzurro, dopo aver vinto il primo set in volata, ha perso al tie-break un secondo parziale in cui era riuscito ad annullare due set point nel corso del dodicesimo game. Nel set decisivo, però, è venuta fuori tutta l’esperienza di, che non ha concesso alcuna palla break ed ha siglato l’allungo decisivo nell’ottavo gioco. Adesso per ...