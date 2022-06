Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “262 i bambini uccisi da inizio guerra” (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 262 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra, 467 i feriti. A denunciarlo la Verkhovna Rada in un post su Telegram in cui si precisa che il tragico bilancio non è ancora definitivo, dato che non sono ancora stata raccolte informazioni nelle zone in cui si combatte, in quelle occupate dalla Russia e in quelle liberate da poco. Nei combattimenti, sono state distrutte 182 scuole e altre 1938 sono rimaste danneggiate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 262 iindall’della, 467 i feriti. A denunciarlo la Verkhovna Rada in un post su Telegram in cui si precisa che il tragico bilancio non è ancora definitivo, dato che non sono ancora stata raccolte informazioni nelle zone in cui si combatte, in quelle occupate dalla Russia e in quelle liberate da poco. Nei combattimenti, sono state distrutte 182 scuole e altre 1938 sono rimaste danneggiate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

