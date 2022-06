Ucraina, violente esplosioni a Kiev: «Missili russi sulla capitale» (Di domenica 5 giugno 2022) Una serie di violente esplosioni ha scosso Kiev nella notte di oggi, 5 giugno. Secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco della capitale Ucraina Vitali Klitschko, le esplosioni sono state registrate all’alba «nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo». La parlamentare Ucraina Lesia Vasilenko ha pubblicato un breve video su Twitter – in cui si vede un aereo in volo -, dicendo che le esplosioni sono state causate da una serie di raid Missilistici. Stando a quanto spiegato dal sindaco Klitschko, citato da Nexta, i Missili hanno colpito infrastrutture: «Al momento non ci sono morti, una persona è stata ricoverata in ospedale». June 5, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Una serie diha scossonella notte di oggi, 5 giugno. Secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco dellaVitali Klitschko, lesono state registrate all’alba «nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo». La parlamentareLesia Vasilenko ha pubblicato un breve video su Twitter – in cui si vede un aereo in volo -, dicendo che lesono state causate da una serie di raidstici. Stando a quanto spiegato dal sindaco Klitschko, citato da Nexta, ihanno colpito infrastrutture: «Al momento non ci sono morti, una persona è stata ricoverata in ospedale». June 5, 2022 Leggi ...

