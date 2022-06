Ucraina, Prodi: "Solo Cina e Usa possono portare la pace" (Di domenica 5 giugno 2022) Testimone diretto della politica, dell'economia e della geopolitica degli ultimi cinquant'anni, Romano Prodi ha spiegato al pubblico del Festival dell'Economia di Trento gli equilibri mondiali, le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Testimone diretto della politica, dell'economia e della geopolitica degli ultimi cinquant'anni, Romanoha spiegato al pubblico del Festival dell'Economia di Trento gli equilibri mondiali, le ...

Advertising

MeleoFernando : RT @ElisabetFurlan7: ??GOSPA NEWS: WUHAN-GATES – 53. Il Boss dei CoronaVirus di Obama parla Calabrese! Laboratori del ??Pentagono aperti in ??… - bendinelli2011 : RT @ElisabetFurlan7: ??GOSPA NEWS: WUHAN-GATES – 53. Il Boss dei CoronaVirus di Obama parla Calabrese! Laboratori del ??Pentagono aperti in ??… - ElisabetFurlan7 : ??GOSPA NEWS: WUHAN-GATES – 53. Il Boss dei CoronaVirus di Obama parla Calabrese! Laboratori del ??Pentagono aperti i… - guerraucrainait : Guerra in Ucraina: l'incontro con Romano Prodi - Il Sole 24 ORE Contenuto: Guerra in Ucraina: l'incontro con Romano… - CREANTO7 : @ComVentotene #Annunziata è quella dell'Ucraina popolo di badanti rovina famiglie. E nessuno l'ha presa a calci in… -