Treni in ritardo, su Roma-Napoli e Roma-Pescara il traffico è ancora sospeso (Di domenica 5 giugno 2022) Treni, caos e ritardi: resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Pescara in seguito all'incidente di due giorni fa nella galleria... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 giugno 2022), caos e ritardi: restailferroviario sulla linea dell'Alta Velocitàin seguito all'incidente di due giorni fa nella galleria...

Advertising

elio_vito : Salvini: “vado avanti come un treno”. E lo dice il giorno che i treni hanno tre ore di ritardo...?? - queenbeejulia : @SonsofAcMilan È deragliato un Frecciarossa a Roma venerdì, il giorno dopo i treni ad alta velocità dal sud avevano… - Mirko_Siciliano : RT @elio_vito: Salvini: “vado avanti come un treno”. E lo dice il giorno che i treni hanno tre ore di ritardo...?? - juancar80 : RT @elio_vito: Salvini: “vado avanti come un treno”. E lo dice il giorno che i treni hanno tre ore di ritardo...?? - ToninoR118 : RT @elio_vito: Salvini: “vado avanti come un treno”. E lo dice il giorno che i treni hanno tre ore di ritardo...?? -