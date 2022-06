Sanità “off limits” per cittadini stranieri | per loro il nuovo sistema Cup non funziona

(Di domenica 5 giugno 2022) La storia è così seria che, altrimenti, ci sarebbe da ridere. Risate sicuramente amare se si considera i risvolti pratici, economici e d’immagine per la Campania. Protagonista della vicenda è la dottoressa Moira Azzopardi, manager maltese e compagna di un noto commercialista salernitano da anni trapiantato a La Valletta, che deve sostenere una visita specialistica all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. E fin qui nulla di strano. L’inattesa sorpresa giunge al momento di prenotare e pagare il ticket: non può perché… è straniera. La professionista strabuzza gli occhi ed insiste: «Sono maltese, sono cittadina comunitaria, ho la tessera Team (tessera europea di assistenza sanitaria)». Ma la risposta arriva da un mortificatissimo operatore del Centro Unico di Prenotazione del Ruggi: «Non può, ilnon consente di registrare ...

Advertising

Rickae_22 : Partiamo con un grosso fuck off a Tawan per la mia sanità mentale -

La Nuova Ferrara

... spindell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il progetto aveva come scopo ... ricercatrice inPubblica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore operativo ......di una logica che vuole spingere i cittadini a rivolgersi "per disperazione" allaprivata. ... Il nostro ospedale cittadino (anche se è fuori città) sembralimits per visite ed esami e vorrei ... «Io paziente disabile e la sanità pubblica con agende chiuse e tempi insostenibili»