Riconquistato terreno nel Donbass devastato Invasione russa dell' Ucraina

(Di domenica 5 giugno 2022) Anche un monastero ortodosso seicentesco è andato in fiamme nella regione di Donetsk. Si combatte soprattutto a Severodonetsk, nell'estremo est. Secondo i difensori, le truppe ucraine hanno il controllo del cinquanta per centoa città. Si registrano esplosioni anche a Kiev, in mattinata.

La battaglia è cruciale per la conquista della regione di Lugansk e per questo, secondo Kiev, il nemico "sta mettendo tutta la sua potenza" sul. Le forze ucraine avevano rivendicato di aver ...A Severodonetsk gli ucraini annunciano di averparte del(il 20% dicono da Kiev) in un tentativo di controffensiva in un momento di grande difficoltà dello sforzo bellico. E il Cremlino rafforza il contingente militare nella ...Anche un monastero ortodosso seicentesco è andato in fiamme nella regione di Donetsk. Si combatte soprattutto a Severodonetsk, nell’estremo est dell’Ucraina. Secondo i difensori, le truppe ucraine han ...Le truppe di Kiev si starebbero dunque ritirando verso Lysychansk, la città che se dovesse essere conquistata dai russi consegnerebbe a Mosca il controllo dell’intera regione del Lugansk Kiev invece a ...