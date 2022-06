Putin: se Occidente darà missili a lungo raggio a Kiev colpiremo nuovi siti (Di domenica 5 giugno 2022) Le minacce di Putin all'Occidente oggi sono affidate alla Tass e al canale tv Rossiya - 1 e arrivano dopo gli ultimi bombardamenti russi su Kiev fra stanotte e l'alba. Il presidente russo dichiara ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 giugno 2022) Le minacce diall'oggi sono affidate alla Tass e al canale tv Rossiya - 1 e arrivano dopo gli ultimi bombardamenti russi sufra stanotte e l'alba. Il presidente russo dichiara ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - GiovaQuez : Per Orsini è Putin che 'devasta' e 'sventra' l'Ucraina, ma i 'massacratori' con 'le mani sporche di sangue' sono gl… - diMartedi : #Travaglio su #Propaganda: 'Per 3 mesi si è parlato di un'imminente controffensiva ucraina che era lì lì per piegar… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possibile'.… - NadiaPazienza : RT @SirWinston_1874: Se l'Occidente inizierà a fornire missili a lungo raggio a Kiev, la Federazione Russa trarrà conclusioni e colpirà que… -