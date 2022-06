M5S: Conte, 'siamo in prima linea per chi non ha voce' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Preoccupatevi quando sui giornali e nelle tv non ci attaccheranno più, vorrà dire che ci saremo rassegnati a curare il nostro tornaconto personale. Con me questo non accadrà mai, continueremo a lottare per voi, per la giustizia sociale. siamo in prima linea per chi non ha voce". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Somma Vesuviana. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Preoccupatevi quando sui giornali e nelle tv non ci attaccheranno più, vorrà dire che ci saremo rassegnati a curare il nostro tornaconto personale. Con me questo non accadrà mai, continueremo a lottare per voi, per la giustizia sociale.inper chi non ha". Così Giuseppead un'iniziativa elettorale a Somma Vesuviana.

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - fanpage : Il leader del M5s Giuseppe Conte replica al ministro Brunetta, che considera un salario minimo per legge “un errore… - AndreaMarcucci : La pace si deve imporre a Putin, Giuseppe Conte dovrebbe saperlo. Riuscire a costruirla, interrompendo la spedizion… - marino29b : RT @petergomezblog: Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” https:/… - SeguiBalleri : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma qualcuno sa dirmi quale contratto di lavoro prevede 3 euro lordi a l'ora???? #conte #m5s -