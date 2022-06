LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: Fausto Desalu è terzo nei 200 con 20?54! Infortunio per Warholm (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38: Vince la keniana Moraa con il personale di 1’58?93, secondo posto per la sudafricana Sekgodiso con 1’59?23, terzo posto per la francese Lamote con 1’59?83 e quarta l’azzurra Bellò con 2’00?76 non lontano dal personale. Buoni i segnali lanciati dalla ottocentista italiana 21.37: Che rettilineo finale di Elena Bellò che va a prendersi un quarto posto di prestigio, non senza qualche rimpianto per alcune sgomitate subite nel penultimo rettilineo 21.38: Caduta per la keniana Mwasia dopo 200 metri negli 800 21.34: Cambia tutto nel triplo! La rappresentante di Dominica Lafond trova proprio nel finale il salto vincente e va al comando con 14.46. Al momento Lafond, Ricketts e Filipic per il salto finale 21.32: C’è Elena Bellò al via negli 800 femminili. Le protagoniste: Hajji (Mar), Yarigo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38: Vince la keniana Moraa con il personale di 1’58?93, secondo posto per la sudafricana Sekgodiso con 1’59?23,posto per la francese Lamote con 1’59?83 e quarta l’azzurra Bellò con 2’00?76 non lontano dal personale. Buoni i segnali lanciati dalla ottocentista italiana 21.37: Che rettilineo finale di Elena Bellò che va a prendersi un quarto posto di prestigio, non senza qualche rimpianto per alcune sgomitate subite nel penultimo rettilineo 21.38: Caduta per la keniana Mwasia dopo 200 metri negli 800 21.34: Cambia tutto nel triplo! La rappresentante di Dominica Lafond trova proprio nel finale il salto vincente e va al comando con 14.46. Al momento Lafond, Ricketts e Filipic per il salto finale 21.32: C’è Elena Bellò al via negli 800 femminili. Le protagoniste: Hajji (Mar), Yarigo ...

