L’Independent di Marano trionfa nello Shalom Women’s Soccer 2022

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPietrelcina (Bn) –didi Napolinella “Toner Italia Cup”, evento calcistico femminile di apertura della 37esima edizione del Trofeo, di scena allo stadio comunale pietrelcinese “Lino Mastronardi”. La compagine partenopea imperversa per 5-1 in finale sulla Salernitana, con uno spettacolare primo tempo in cui vanno a bersaglio D’Errico (con una doppietta), Galluccio, Bottone e Tagliaferri, capocannoniera del torneo. Nella ripresa, a segno per la squadra granata Tulimieri, calciatrice più giovane di questa kermesse calcistica “in rosa”. Ad aggiudicarsi la “finalina” per il terzo posto è la compagine dello Star Games Benevento, che si impone per 3-0 sul Caserta Calcio ...