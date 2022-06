Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev critica le sanzioni 'illegittime' contro i fa… - MediasetTgcom24 : Zelensky: da inizio guerra russi hanno sganciato 2.503 missili #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - rulajebreal : Il vice presidente della Duma, Morozov suggerisce in tv che la Russia cominci a rapire leader stranieri. Quelli ch… - ereike05 : La retorica della grande Russia, del genocidio perpetrato da Kiev nel Donbass, l'idea che la NAto voglia espandersi… - liberobatt : Kiev, i russi tornano ad attaccare dopo oltre un mese: che cosa significano i 5 missili sulla capitale?-… -

... nella regione di Mykolaiv, 350 chilometri a sud di. "Inon hanno ancora capito - dice un portavoce dell'ente per l'energia ucraina - che basta cada un piccolo frammento, sugli impianti, e ...08.19, oltre 31 mila soldatiuccisi dall'inizio della guerra Sono circa 31.150 i soldatiuccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo ...In questa edizione: Kiev: missile russo vicino a centrale nucleare. Al via le esercitazioni Nato nel Baltico. Il governo si spacca sul salario minimo. Incidente mortale nel vercellese. Treno ...Si terrà nei prossimi giorni a Istanbul una riunione a tre tra Onu, Russia e Ucraina per discutere dello sblocco alle esportazioni di grano attraverso i porti del Mar Nero. Lo riferisce la Cnn turca, ...