Iva, ipotesi extragettito per calmierare i prezzi (Di domenica 5 giugno 2022) extragettito Iva come leva per calmierare i prezzi. E’ la proposta avanzata dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, al Festival dell’Economia di Trento. “Penso all’extragettito Iva che lo Stato incassa con l’aumento dei prezzi generalizzati dei beni. Perché non destinare quel sovrappiù fiscale per ridurre le aliquote su un paniere di beni di prima necessità e di largo consumo? Sarebbe uno strumento indiretto, ma molto efficace, per tutelare le fasce più deboli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022)Iva come leva per. E’ la proposta avanzata dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, al Festival dell’Economia di Trento. “Penso all’Iva che lo Stato incassa con l’aumento deigeneralizzati dei beni. Perché non destinare quel sovrappiù fiscale per ridurre le aliquote su un paniere di beni di prima necessità e di largo consumo? Sarebbe uno strumento indiretto, ma molto efficace, per tutelare le fasce più deboli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

