Italia, Donnarumma in dubbio per l’Ungheria: domani la partenza per Cesena (Di domenica 5 giugno 2022) Tornata al lavoro la nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini dopo l’1-1 contro la Germania. Gli azzurri si sono divisi in due gruppi: chi è sceso in campo al Dall’Ara ha svolto lavoro di scarico fra piscina e palestra, mentre gli altri hanno svolto un allenamento completo. Una fase iniziale di riscaldamento atletico è stata seguita da esercitazioni tecnico-tattiche, quindi da una partitella a campo ridotto ed una sessione di tiri in porta. L’unico giocatore le cui condizioni destano preoccupazione è Gianluigi Donnarumma. Vittima di una lussazione del quinto dito della mano sinistra, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture. Tuttavia resta da valutare e non è detto che sia a disposizione contro l’Ungheria. L’Italia si recherà a Cesena nella giornata di ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Tornata al lavoro la nazionalena guidata da Roberto Mancini dopo l’1-1 contro la Germania. Gli azzurri si sono divisi in due gruppi: chi è sceso in campo al Dall’Ara ha svolto lavoro di scarico fra piscina e palestra, mentre gli altri hanno svolto un allenamento completo. Una fase iniziale di riscaldamento atletico è stata seguita da esercitazioni tecnico-tattiche, quindi da una partitella a campo ridotto ed una sessione di tiri in porta. L’unico giocatore le cui condizioni destano preoccupazione è Gianluigi. Vittima di una lussazione del quinto dito della mano sinistra, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture. Tuttavia resta da valutare e non è detto che sia a disposizione contro. L’si recherà anella giornata di ...

Advertising

DiMarzio : Italia ???? | Il problema al dito di #Donnarumma non preoccupa: resta a Coverciano e contro l'Ungheria ci sarà - Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Donnarumma: 'Dobbiamo subito ripartire, giocando bene e ottenendo grandi risultati' La notizia… - sportface2016 : #Italia, #Donnarumma in dubbio per l’#Ungheria: domani la partenza per #Cesena - infoitsport : UFFICIALE - Italia, Donnarumma resta in ritiro: l'esito degli esami - sportal_it : Italia, la decisione sull'infortunio di Gianluigi Donnarumma -