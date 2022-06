Giulia Salemi, costume maculato e fisico da urlo: l’influencer incanta tutti (Di domenica 5 giugno 2022) Giulia Salemi è sempre più bollente con un bikini animalier della sua collezione, il fisico è spettacolare ed incanta il popolo del web, bellezza mozzafiato. Un periodo davvero d’oro per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 5 giugno 2022)è sempre più bollente con un bikini animalier della sua collezione, ilè spettacolare edil popolo del web, bellezza mozzafiato. Un periodo davvero d’oro per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Vi sono piaciuti i #PRELEMI a #NameThatTune? ?? - fanpage : I #Prelemi, la coppia formata da #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tu… - meneresto : RT @itsnicolecn: Giulia Salemi è illegale anche nei paesi non presenti nelle cartine geografiche #prelemi - Lucia_Scarcelli : RT @fanpage: I #Prelemi, la coppia formata da #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tune conquist… - siddhu_bj : RT @Sin_Gifs: Giulia Salemi . -