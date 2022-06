Galles-Ucraina, Petrakov: “Abbiamo fatto il possibile per vincere, mi scuso con i nostri tifosi” (Di domenica 5 giugno 2022) Il CT dell’Ucraina, Oleksandr Petrakov, ha commentato così la sconfitta con il Galles e la conseguente mancata qualificazione al Mondiale del 2022: “Voglio scusarmi con tutti i nostri tifosi per non aver segnato nemmeno un gol, ma questo e’ lo sport. Non so cosa dire, fatico a trovare le parole: Abbiamo fatto il possibile, mi auguro che il popolo ucraino riconosca il nostro sforzo e se lo ricordi per lungo tempo”. Sempre l’allenatore poi aggiunge, sulla situazione difficile del proprio paese: “In Ucraina ci sono donne e bambini che muoiono ogni giorno e infrastrutture distrutte: la Russia vuole farci del male, ma noi resistiamo. Spero che tutti capiscano cio’ che sta succedendo nel nostro Paese e mi auguro che nessuno, in futuro, ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Il CT dell’, Oleksandr, ha commentato così la sconfitta con ile la conseguente mancata qualificazione al Mondiale del 2022: “Voglio scusarmi con tutti iper non aver segnato nemmeno un gol, ma questo e’ lo sport. Non so cosa dire, fatico a trovare le parole:il, mi auguro che il popolo ucraino riconosca il nostro sforzo e se lo ricordi per lungo tempo”. Sempre l’allenatore poi aggiunge, sulla situazione difficile del proprio paese: “Inci sono donne e bambini che muoiono ogni giorno e infrastrutture distrutte: la Russia vuole farci del male, ma noi resistiamo. Spero che tutti capiscano cio’ che sta succedendo nel nostro Paese e mi auguro che nessuno, in futuro, ...

