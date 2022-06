(Di domenica 5 giugno 2022) A Kiev esplosioni nei distretti Darnytsky e Dniprovsky.su un aeroporto civile nella regione di Kharkiv. Nel Donbass prosegue la battaglia per la conquista di Severodonetsk

Advertising

ilGiornale.it

e un incendio in un deposito di munizioni è stato segnalato nella notte nella città russa ... 02.52 Zelensky: "su tre impianti nucleari" Nell'anniversario del disastro di Chernobyl, la ...e un incendio in un deposito di munizioni è stato segnalato nella notte nella città russa ... 02.52 Zelensky: "su tre impianti nucleari" Nell'anniversario del disastro di Chernobyl, la ... Eplosioni, missili e sirene: notte di fuoco in Ucraina Quattro missili hanno colpito un aeroporto civile a Kharkiv. Esplosioni a Kiev Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha scritto su Telegram che "diverse esplosioni" hanno colpito la capitale ucraina ...All'alba Kiev è stata scossa da potenti esplosioni. I contrattacchi delle forze ucraine a Sieverdonetsk hanno contribuito a frenare lo slancio delle forze russe nell'est del Paese ...