Cosimo Chiricò, il Padova si aggrappa al suo eroe per la finale (Di domenica 5 giugno 2022) Il Padova è pronto per affrontare il Palermo nell’ultimo atto della stagione di Serie C, o meglio, nell’andata dell’atto finale. I biancorossi si appoggeranno ancora una volta al loro eroe che gli ha regalato appunto lo scontro decisivo per il salto di categoria, ovvero Cosimo Chiricò. L’ala è pronta a fornire un’altra prestazione di livello e a lasciare nuovamente il segno. La stagione di Cosimo Chiricò Cosimo Chiricò viene da una grande stagione, giocata veramente ad alti ritmi nella sua totalità. L’ala biancorossa infatti ha contribuito ben a 16 reti in questa stagione, suddivise in 11 gol e 5 assist per i compagni. Nella post season invece di gol ne ha messi a segno 2 ed entrambi si sono rivelati decisivi per il passaggio del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Ilè pronto per affrontare il Palermo nell’ultimo atto della stagione di Serie C, o meglio, nell’andata dell’atto. I biancorossi si appoggeranno ancora una volta al loroche gli ha regalato appunto lo scontro decisivo per il salto di categoria, ovvero. L’ala è pronta a fornire un’altra prestazione di livello e a lasciare nuovamente il segno. La stagione diviene da una grande stagione, giocata veramente ad alti ritmi nella sua totalità. L’ala biancorossa infatti ha contribuito ben a 16 reti in questa stagione, suddivise in 11 gol e 5 assist per i compagni. Nella post season invece di gol ne ha messi a segno 2 ed entrambi si sono rivelati decisivi per il passaggio del ...

Serie C, Finale Playoff Andata, Padova - Palermo (diretta Sky Sport, Rai Play, Eleven Sports) A 7 c'è però Matteo Brunori del Palermo e a 6 Cosimo Chiricò del Padova. Entrambi sono stati i trascinatori delle proprie squadre, decisivi anche in semifinale. L'attaccante del Palermo Nicola ... Palermo - Padova, sfida tra i migliori attacchi dei loro gironi Una media di 0,62 gol a gara per Brunori, che di partite ne ha giocate da inizio anno ben 45, mentre 0,29 per Cosimo Chiricò, in 47 presenze. Si dice spesso che i playoff "sono un campionato a parte"... A 7 c'è però Matteo Brunori del Palermo e a 6del Padova. Entrambi sono stati i trascinatori delle proprie squadre, decisivi anche in semifinale. L'attaccante del Palermo Nicola ...Una media di 0,62 gol a gara per Brunori, che di partite ne ha giocate da inizio anno ben 45, mentre 0,29 per, in 47 presenze. Si dice spesso che i playoff "sono un campionato a parte"...