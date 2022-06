Controlli a Pozzuoli | sequestrato il Big One Bowling | nei guai titolare

(Di domenica 5 giugno 2022) Privo di licenze e di fatto abusivo. È stato, a, il “Big One”, in via Campana, dai Carabinieri della locale stazione. Denunciato il legale rappresentate della società che lo gestisce. Secondo quanto riscontrato dai militari dell’Arma, l’attività non presentava alcuna autorizzazione. Assente anche la certificazione di agibilità della struttura e quella che dimostrava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

