Come è morto Alec John Such | bassista dei Bon Jovi

Si è spento Alec John Such, era il primo bassista dei Bon Jovi e membro fondatore del gruppo con Bon Jovi. Raggiunge la rete la notizia della recente scomparsa di Alec John Such, attraverso le toccanti parole dei Bon Jovi sui social. "Ci mancherai", si legge sulle pagine del gruppo, che spiega di avere "il cuore spezzato". Alec John Such è morto e per la band non era solo un musicista: era un amico fraterno con il quale condividere ogni momento della propria vita. Nato nel 1951, Alec si spento a quasi 71 anni. Li avrebbe compiuti il prossimo mese di novembre.

