CdS su Deulofeu: “Ecco la distanza tra Napoli e Udinese” (Di domenica 5 giugno 2022) Deulofeu potrebbe essere un nuovo giocatore del Napoli. Il Corriere Dello Sport ha fatto il punto della situazione. Ecco quanto espresso dal quotidiano. “Martedì scorso, in quelle chiacchierate che sanno di sondaggio, la distanza tra domanda e offerta è apparsa siderale, perché tra i venticinque milioni di euro richiesti dall’Udinese e i tredici ritenuti il massimo da poter garantire, c’era di mezzo un mondo. Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: il Napoli e l’Udinese – dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino – sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022)potrebbe essere un nuovo giocatore del. Il Corriere Dello Sport ha fatto il punto della situazione.quanto espresso dal quotidiano. “Martedì scorso, in quelle chiacchierate che sanno di sondaggio, latra domanda e offerta è apparsa siderale, perché tra i venticinque milioni di euro richiesti dall’e i tredici ritenuti il massimo da poter garantire, c’era di mezzo un mondo. Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: ile l’– dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino – sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa ...

