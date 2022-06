Atalanta, torna la Camminata Nerazzurra: 13mila con la maglia di Gasperini (Di domenica 5 giugno 2022) torna la Camminata Nerazzurra. Dopo due anni di stop causa Covid, si è svolta per le strade del centro e dei colli di Bergamo la marcia non competitiva con fini solidali per le associazioni del territorio. Tredicimila persone hanno sfilato lungo tre percorsi di 6, 10 e 17 chilometri con il nome e l’autografo di Gian Piero Gasperini (assente causa tracheite) sulla maglia. La tradizionale kermesse di fine stagione, organizzata dal Centro di Coordinamento del Club Amici dell’Atalanta presieduto da Marino Lazzarini, non ha visto al via nemmeno la famiglia Percassi (per alcuni impegni di lavoro), il presidente Antonio e l’amministratore delegato Luca. Ci ha pensato il direttore operativo Roberto Spagnolo ha salutare, in rappresentanza della società della Dea, i partecipanti, scaglionati ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022)la. Dopo due anni di stop causa Covid, si è svolta per le strade del centro e dei colli di Bergamo la marcia non competitiva con fini solidali per le associazioni del territorio. Tredicimila persone hanno sfilato lungo tre percorsi di 6, 10 e 17 chilometri con il nome e l’autografo di Gian Piero(assente causa tracheite) sulla. La tradizionale kermesse di fine stagione, organizzata dal Centro di Coordinamento del Club Amici dell’presieduto da Marino Lazzarini, non ha visto al via nemmeno la famiglia Percassi (per alcuni impegni di lavoro), il presidente Antonio e l’amministratore delegato Luca. Ci ha pensato il direttore operativo Roberto Spagnolo ha salutare, in rappresentanza della società della Dea, i partecipanti, scaglionati ...

Advertising

forumJuventus : (GDS) 'Juventus-Atalanta: intrigo Demiral. Bergamaschi non convinti del riscatto, Il difensore torna a Torino?'?… - sportface2016 : #Atalanta, dopo due anni torna la #CamminataNerazzurra: in tredicimila con la maglia di #Gasperini - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Tottenham, Gollini non è stato riscattato e torna all'Atalanta - ocramed94 : 23/05/2021: Atalanta-Milan 0-2 (Kessie (2) ®®) Milan che batte la sua bestia nera e torna in Champions dopo 7 anni… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Tottenham, Gollini non è stato riscattato e torna all'Atalanta -