Argentina-Estonia 5-0 | Messi record | segna 5 gol

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Leobatte l’per 5-0. Nell’amichevole che l’vince a Pamplona, il numero 10 del Paris Saint Germain realizza tutte le 5 reti del match. La Pulce ha sbloccato il risultato al 9? su rigore, poi ha replicato al 45, 47?, 71? e 76?. Maiaveva realizzato 4 o 5 gol con la maglia delle Seleccion: il 35enne non era prima d’oggi andato oltre la tripletta confezionata in 7 occasioni. Nella sua carriera, il fuoriclasse hato 5 gol in un’altra occasione: il 7 marzo 2012, con la casacca del Barcellona, è andato a segno 5 volte nel 7-1 con cui i catalani hanno travolto il Bayer Leverkusen negli ottavi di Champions League. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

InvictosSomos : FT. Argentina 5-0 Estonia. ? Gol de Lionel Messi. ? Gol de Lionel Messi. ? Gol de Lionel Messi. ? Gol de Lionel Me… - Argentina : ?? #SelecciónMayor #Amistoso ?? ¡G??????????L! ¡MESSI, MESSI! La pelota siempre pero siempre al 10. ? 30' ST ?… - RoyNemer : Lionel Messi hattricks for Argentina: ???? Switzerland ???? Brazil ???? Guatemala ???? Panama ???? Ecuador ???? Haiti ???? Bolivia ???? Estonia - thesuperkiddoo : RT @TheEuropeanLad: FT: Argentina 5-0 Estonia. 08’ Messi 45’ Messi 47’ Messi 71’ Messi 76’ Messi - DeadPoo31363441 : RT @TheEuropeanLad: FT: Argentina 5-0 Estonia. 08’ Messi 45’ Messi 47’ Messi 71’ Messi 76’ Messi -

