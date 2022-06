Ucraina | a Lugansk tre morti in meno di un giorno | tra loro anche un bambino

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - marmanyoro : RT @sole24ore: Quasi il 60% dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dalle truppe russe. Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con u… - Antonio180520 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di Lysyc… - AlfonsoDeSalvo1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di Lysyc… -

Romasette.it

...il presidente ucraino Volodomyr Zelensky fotografando la situazione nel principale teatro di battaglia in questo momento in. Il presidente ucraino ieri si è recato al fronte nelper ......dell'sotto la supervisione dell'OSCE. I servizi di intelligence russi hanno in aggiunta da tempo reso noto che durante le esercitazioni militari nelle due Repubbliche di Donetsk esi ... In Ucraina «aspri combattimenti» nel Lugansk (Teleborsa) - Missili per Kiev anche da Londra. Anche i lanciarazzi che invierà il Regno Unito avranno una gittata di 80 km, conferma Londra. La consegna di nuove armi ha il solo obiettivo di "estende ...Il ministero degli Esteri chiama Razov e respinge le accuse russe verso i media italiani: "Nessuna campagna anti Mosca". Zelensky visita il Donbas, mentre prosegue l'offensiva nel sud-est ucraino. Ier ...