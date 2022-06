Trovato morto in casa a Roma l'attore Roberto Brunetti (Di sabato 4 giugno 2022) L'attore Romano Roberto Brunetti, conosciuto come 'Er Patata è stato Trovato morto nella sua abitazione a Roma. Ieri sera, intorno alle 22:30, la polizia di San Lorenzo di Roma ha Trovato il 55enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) L'no, conosciuto come 'Er Patata è statonella sua abitazione a. Ieri sera, intorno alle 22:30, la polizia di San Lorenzo dihail 55enne ...

