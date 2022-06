Swiatek, una donna sola al comando (Di sabato 4 giugno 2022) Ha vinto la seconda finale Slam su due. E' la prima dopo Justine Henin a vincere sei tornei di fila in una sola stagione. Iga Swiatek, 21 anni compiuti lunedì, è la più giovane bi - campionessa Slam ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Ha vinto la seconda finale Slam su due. E' la prima dopo Justine Henin a vincere sei tornei di fila in unastagione. Iga, 21 anni compiuti lunedì, è la più giovane bi - campionessa Slam ...

kinggian69 : Chi sarà in grado di fermare IGA? Una macchina da guerra di soli 21 anni capace di vincere su tutte le superfici. C… - FutbolDaltonico : RT @rprat75: Lezione di tennis gratuita in un'oretta della Swiatek all'americanina Gauff. La polacca 21enne vince il Roland Garros, il suo… - MaciejWlkp : @rolandgarros @iga_swiatek C'è solo una regina e questo è ciò che è polacca. - kinggian69 : #RolandGarros2022 #swiatek #gauff Don’t cry Coco! Iga batte nettamente Coco in una finale senza storia. 35 vittori… - angy52 : Il tennis della Swiatek è 10 anni avanti rispetto alle altre. Mai un colpo fine a se stesso. Tutto programmato. Una grande del tennis. -