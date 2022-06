Solofra | assalto armato al portavalori con i soldi delle pensioni

(Di sabato 4 giugno 2022)della Cosmopol preso d’da banda di rapinatori a, in provincia di Avellino. A mettere a segno il colpo due persone armate di kalashnikov che sono entrate in azione all’esterno dell’ufficio postale di via Starza.(Avellino),al: bottino da 50mila euro E’ giorno di pagamentoall’ufficio postale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

. Si aggira intorno ai 50mila euro il bottino dell'al portavalori della Cosmopol avvenuto questa mattina a. Il blindato era parcheggiato davanti all'ufficio postale di via ...Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di. Le indagini sono in corso. L'auto utilizzata dai malviventi sarebbe stata ritrovata bruciata nei pressi del cimitero ...Un raid fulmineo, consumato in pochissimi minuti, quello messo a segno da due banditi a Solofra, nella provincia di Avellino: due banditi, armati di kalashnikov, hanno assaltato un furgone portavalori ...Solofra, assalto al furgone portavalori: colpo da 50mila euro. Un colpo studiato e messo in atto nel giorno del pagamento delle pensioni ...