Pista ciclabile Donnalucata-Playa Grande | Regione finanzia progetto | il grazie dei promotori

(Di sabato 4 giugno 2022) Scicli – Il comitato promotore per la realizzazione dellaciclopedonale, formato da semplici cittadini, dalla fondazione Confeserfidi, da associazioni sportive, ciclistiche e di camminatori, da associazioni culturali e socio economiche, con la presente nota per la stampa comunicasoddisfazione per l’ottenimento delmento dell’opera.Con deliberazione di giunta n. 292 del 31/05/2022 lasiciliana ha infattito, su proposta dell’Assessore Falcone, ildellache collega le borgate diper ben 720.000 euro!a questa ...

ilpensologo : Inseguimento col machete, Lo Russo: 'Serve attenzione sociale'. È già un passo avanti, i suoi predecessori avrebbe… - Newsinunclick : L’aquila era stata trovata a terra, nei pressi della pista ciclabile, mentre tentava di camminare mantenendosi in e… - ScicliNotizie : “La pista ciclabile Donnalucata-Playa Grande deve diventare presto realtà” - infomobilitaMi : [#Evento] Domenica #5giugno, ore 10, viale Byron (interno Parco Sempione), gara podistica non competitiva 'Stramala… - peppesava : RT @Ragusanews: Regione finanzia pista ciclabile Donnalucata, il grazie dei promotori -

LA NAZIONE

Passi avanti Un tratto diprotetto dalla strada - © www.giornaledibrescia.it Anche nelle aree a maggior vocazione turistica, come il Garda, c'è la volontà di incentivare l'uso della ...292 del 31/05/2022 la regione siciliana ha infatti finanziato, su proposta dell'Assessore Falcone, il progetto dellache collega le borgate di Playa Grande e Donnalucata per ben 720. "Pista ciclabile a rischio: un cantiere da mesi, gli interventi mai partiti" Il vialetto che corre tra ferrovia e gli stabilimenti balneari dell’Arzilla trasformato da ciclabile a strada: la Lupus in Fabula denuncia l’utilizzo improprio che fanno auto e moto "del vialetto, da ..."Il nuovo tratto di pista ciclabile sull’asse di viale Roma, tra rotatoria di via Carducci e Ponte Ferrovia Un progetto ad oggi incompiuto e imperfetto" secondo il consigliere Pd, Stefano Alberti. "D ...