Perche viene il mal d’auto (Di sabato 4 giugno 2022) Spostarci senza muoverci manda in crisi buona parte del sistema che ci tiene in equilibrio, con esiti poco piacevoli per miliardi di persone Leggi su ilpost (Di sabato 4 giugno 2022) Spostarci senza muoverci manda in crisi buona parte del sistema che ci tiene in equilibrio, con esiti poco piacevoli per miliardi di persone

Advertising

AlexBazzaro : Il Ministro Lamorgese può spiegarci perché a #Genova viene impedito ad un forza politica di tenere un incontro? - NicolaPorro : Il racconto di Micalessin dal fronte del #Donbass: 'Qui l'esercito russo viene salutato come esercito liberatore pe… - GiovaQuez : Per Santoro Salvini viene attaccato “solo perché parla di pace”. Non per il fatto che vorrebbe andare a Mosca, non… - ivabubu : @IL_Diga Il primo esempio banale che mi viene in mente: 'io sono per la libertà, ognuno dev'essere libero di fare q… - aleviola19 : RT @DavideR46325615: Oggi ci ha lasciato l'ennesimo autobus. Se ne è andato mentre percorreva Via Laurentina a Roma. Non ce l'ha più fatta.… -