Morbius 2 | Jared Leto legge una finta sceneggiatura e ironizza sui meme social VIDEO

Jared Leto ha condiviso un VIDEO in cui legge la finta sceneggiatura di Morbius 2, il cui sottotitolo è ispirato al meme più celebre sui social. In un VIDEO umoristico condiviso sui social, Jared Leto, star di Morbius, legge la finta sceneggiatura di uno pseudo sequel, sottotitolata "It's Morbin' Time", riferimento ironico ai meme che riguardano il primo film della Sony. Terzo film della linea di spinoff Marvel targati Sony, incentrati sugli avversari di Spider-Man (dopo Venom del 2018 e Venom: La furia di Carnage del 2021), Morbius è stato presentato in anteprima nelle ...

