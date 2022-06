Mancini mastica amaro | ' Che peccato | siamo stati dei polli'

(Di sabato 4 giugno 2022) BOLOGNA - Nonostante il pari per 1 - 1 con la Germania sia tutto sommato da accogliere positivamente visto il momento della Nazionale italiana, il ct Robertonon nasconde il suo rammarico per ...

BOLOGNA - Nonostante il pari per 1 - 1 con la Germania sia tutto sommato da accogliere positivamente visto il momento della Nazionale italiana, il ct Robertonon nasconde il suo rammarico per un risultato che poteva essere diverso: " Siamo stati dei 'polli' a concedere il gol del pareggio subito dopo essere passati in vantaggio. E' un peccato ......"