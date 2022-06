LIVE GT World Challenge | Paul Ricard 2022 in DIRETTA | tra poco le qualifiche | Ferrari all’attacco dopo le libere

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Mancano 5 minuti al via della sessione. Occhi puntati sulla, assoluta favoritale provedi ieri. 11.28 Il sole splende il quel del, la sessione potrebbe essere ritardata di qualche minuto. 11.26. Si accendono i motori, le auto si presentano all’uscita della pit lane per non perdere nemmeno un minuto. Ogni giro è cruciale, non qualificarsi corrisponde automaticamente all’ultimo posto della griglia. 11.23 Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde (WRT #32) hanno conquistato la pole in quel di Imola, unica tappa disputata nell’Endurance Cup. Audi dovrà vedersela con un gruppo agguerrito a partire da Mercedes che gioca in casa con Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella ...