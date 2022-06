LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Ferrari vs Audi per la pole, Valentino Rossi in pista (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Settima piazza per Valentino Rossi che resta nella Top10 con il proprio tempo. Lavoro incredibile per Frédérich Vervisch che potrebbe regalare una preziosa 7ma piazza all’ex centauro. 12.30 Resta difficile abbattere la media della Ferrari #71 di Iron Lynx, semplicemente perfetta sin dalla Q1. 12.29 Rigon resta in cima alla graduatoria combinata con la Ferrari #71 che al momento è guidata da Antonio Fuoco. 12.28 Matteo Cairoli! Secondo tempo per il comasco con la propria Porsche. Il #54 del gruppo cerca un posto nella Top3 dopo una difficile prestazione in quel di Imola. 12.26 Jules Gounon mette paura a tutti con la propria Mercedes #88. Attenzione anche Thiim che potrebbe regalare sorprese. Testacoda, intanto, per Leipert Motorsport a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Settima piazza perche resta nella Top10 con il proprio tempo. Lavoro incredibile per Frédérich Vervisch che potrebbe regalare una preziosa 7ma piazza all’ex centauro. 12.30 Resta difficile abbattere la media della#71 di Iron Lynx, semplicemente perfetta sin dalla Q1. 12.29 Rigon resta in cima alla graduatoria combinata con la#71 che al momento è guidata da Antonio Fuoco. 12.28 Matteo Cairoli! Secondo tempo per il comasco con la propria Porsche. Il #54 del gruppo cerca un posto nella Top3 dopo una difficile prestazione in quel di Imola. 12.26 Jules Gounon mette paura a tutti con la propria Mercedes #88. Attenzione anche Thiim che potrebbe regalare sorprese. Testacoda, intanto, per Leipert Motorsport a ...

