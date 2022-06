Il Monza in Serie A è un affare da 116 milioni (Di sabato 4 giugno 2022) Oltre 115 milioni di euro versati da Silvio Berlusconi nel giro di meno di quattro anni per portare il Monza in Serie A, dopo essere partiti dalla Lega Pro. I brianzoli hanno festeggiato la storica promozione nella massima Serie battendo il Pisa nella doppia sfida di finale dei playoff, con la celebrazione del ritorno ai vertici dell’accoppiata formata dal patron Silvio Berlusconi e dall’ad Adriano Galliani dopo i successi con il Milan. E in Brianza, per tornare al top, sono serviti corposi investimenti. Il Monza ha chiuso l’ultimo bilancio al 31 giugno 2021 con un rosso pari a 31,2 milioni di euro: si tratta del quarto esercizio di fila chiuso in perdita, con costanza fin dal 2018 quando Berlusconi decise di scendere nuovamente in campo (calcistico) acquistando il club. Nell’era del ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Oltre 115di euro versati da Silvio Berlusconi nel giro di meno di quattro anni per portare ilinA, dopo essere partiti dalla Lega Pro. I brianzoli hanno festeggiato la storica promozione nella massimabattendo il Pisa nella doppia sfida di finale dei playoff, con la celebrazione del ritorno ai vertici dell’accoppiata formata dal patron Silvio Berlusconi e dall’ad Adriano Galliani dopo i successi con il Milan. E in Brianza, per tornare al top, sono serviti corposi investimenti. Ilha chiuso l’ultimo bilancio al 31 giugno 2021 con un rosso pari a 31,2di euro: si tratta del quarto esercizio di fila chiuso in perdita, con costanza fin dal 2018 quando Berlusconi decise di scendere nuovamente in campo (calcistico) acquistando il club. Nell’era del ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, previsto un incontro tra #Galliani e l'agente di Emanuel #Vignato - acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - berlusconi : All’U Power Station di Monza per festeggiare la promozione in serie A. Grazie dell’accoglienza! - ACM_Gaucho : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ACMonza, previsto un incontro tra #Galliani e l'agente di Emanuel #Vignato - BarbaraLerici6 : @__lindt__ @_caos_calmo_ e il Monza in serie C al primo turno della A?? -