Il ministro Orlando rilancia il salario minimo contro l’inflazione: «Bisogna intervenire subito» (Di sabato 4 giugno 2022) Il tema del salario minimo è tornato in quesi giorni sui tavoli della politica. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ha dichiarato: «C’è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, ma vedo aperture positive da tutte le parti». L’obiettivo del ministro Orlando è quello di trovare il «punto di contatto che consenta di intervenire subito in attesa poi di una legge di carattere più organico e che consenta di dare una risposta immediata ai lavoratori che si trovano a basso reddito e a basso salario». Negli scorsi giorni il ministro aveva parlato del salario minimo intendendolo come strumento per affrontare l’inflazione ed evitare di «far sprofondare ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Il tema delè tornato in quesi giorni sui tavoli della politica. Ildel Lavoro e delle politiche sociali Andreaha dichiarato: «C’è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, ma vedo aperture positive da tutte le parti». L’obiettivo delè quello di trovare il «punto di contatto che consenta diin attesa poi di una legge di carattere più organico e che consenta di dare una risposta immediata ai lavoratori che si trovano a basso reddito e a basso». Negli scorsi giorni ilaveva parlato delintendendolo come strumento per affrontareed evitare di «far sprofondare ...

