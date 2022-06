Il comunicato della Lazio sulla situazione Zaccagni e Lazzari: «Commenti privi di fondamento» (Di sabato 4 giugno 2022) La Lazio è intervenuta con un comunicato sulla situazione Zaccagni e Lazzari che hanno lasciato il ritiro della Nazionale: il comunicato La Lazio è intervenuta con un comunicato sulla situazione Zaccagni e Lazzari che hanno lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio. Ecco le parole della società biancoceleste: «Grande sorpresa e stupore a quanto riportato da notizie di stampa seguite a diverse dichiarazioni che hanno commentato le condizioni fisiche dei giocatori biancocelesti Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. Negli ultimi giorni, sin da prima dell’incontro di Wembley, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Laè intervenuta con unche hanno lasciato il ritiroNazionale: ilLaè intervenuta con unche hanno lasciato il ritiroNazionale per infortunio. Ecco le parolesocietà biancoceleste: «Grande sorpresa e stupore a quanto riportato da notizie di stampa seguite a diverse dichiarazioni che hanno commentato le condizioni fisiche dei giocatori biancocelesti Manuele Mattia. Negli ultimi giorni, sin da prima dell’incontro di Wembley, ...

