Hong Kong: niente veglia per Tienanmen, commemorazioni private (Di sabato 4 giugno 2022) niente commemorazioni pubbliche a Hong Kong per il 33esimo anniversario della sanguinosa repressione in piazza Tienanmen. I cittadini dell'ex colonia britannica sono stati costretti a farlo in modo ...

amnestyitalia : #4giugno Questa è l'azione urgente che lanciammo nel 1989 dopo gli scontri di Piazza #Tiananmen. Ancora oggi, è imp… - RaiNews : L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - amnestyitalia : A Hong Kong nessuna veglia per il massacro di Pechino di 33 anni fa - giubileif : A Hong Kong nel Victoria Park in cui ogni anno il 4 giugno migliaia di persone si riunivano per ricordare il massac… - add_editore : RT @giuliapompili: 4 giugno, da Tienanmen a Hong Kong. Ne parliamo stasera alle 20 in diretta con @IlariaMariaSala qui ?? -