“Giovani smidollati? Cara Fausti | sono pronto a smentirla e a dirle cosa significa vedere mio figlio prendere 6 euro l’ora senza un contratto”

(Di sabato 4 giugno 2022) “Spett.le Redazione, in merito all’articolo sull’imprenditrice Tiziana, volevo solo fare una considerazione ed una richiesta: fornitemi il contatto dell’imprenditrice in oggetto, smentiremo subito le sue affermazioni e vedremo se lei è in grado di offrire un lavoro con un compenso tale da fare vivere e non sopravvivere un giovane”. È quello che ha scritto a ilfattoquotidiano.it il padre di un trentenne laureato che non trova lavoro “e che da anni viene umiliato con offerte che annichiliscono il genere umano e tuttavia le accetta”. Per ribattere all’imprenditrice bergamasca che ha descritto una gioventù smidollata, indisponibile a straordinari e weekend, “gente che pensa solo a chiedere e basta”. Ma sopratutto per raccontare una generazione, quella di suoche “non chiede weekend liberi e fa orari assurdi per 6...