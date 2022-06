“Eccoci | io e Maelle” Antonella Clerici e la figlia | 13 anni e una montagna di ricci | come è diventata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 giugno 2022), dopo È sempre mezzogiorno è tempo di dedicarsi alla famiglia e allae in queste ore ha pubblicato qualcosa che definire meraviglioso è davvero il minimo. La trasmissione Rai ha dato il suo arrivederci alla prossima stagione televisiva nella giornata del 3 giugno e non sono ovviamente mancate le forti emozioni per la conduttrice. Oltre a lei, hanno salutato in vista dell’arrivo dell’estate anche i colleghi Alberto Matano, Serena Bortone ed Eleonora Daniele.con laed è subito gioia infinita per i suoi ammiratori. Intanto, diversi giorni fa nel corso di una delle ultime puntate del programma, lei si è sfogata in diretta: “Un mondo dove in nome della salvezza del pianeta viene imbrattata ...