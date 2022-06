È ancora sospeso il traffico Alta Velocità tra Roma e Napoli

Leggi su agi

(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Ilrestasulla lineae sulla linea-Pescara. Per i prossimi giorni, i trenisono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionalivia Cassino e via Formia". È l'ultimo aggiornamento di di Trenitalia dopo l'incidente avvenuto ieri in una galleria della Capitale. Non èdisponibile il tratto di linea dove venerdì la locomotiva di coda di un trenoè sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione diPrenestina. #, prosegue l'intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria ...