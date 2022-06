Covid | obbligo mascherine dopo 15 giugno? Pandemia non è finita ma è endemia

(Di sabato 4 giugno 2022)mascherina al chiuso contro ilancheil 15in alcuni settori? “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24.“La situazione, anche alla valutazione della cabina di regia di ieri, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su 100mila abitanti; si è abbassato l’indice di trasmissibilità e anche una riduzione dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. Gli indicatori sono tutti favorevoli ma non dobbiamo dimenticare che c’è ancora una circolazione di Sars-Cov 2 ...

Advertising

quotidianodirg : #Obbligomascherina al chiuso contro il #covid anche dopo il 15 giugno in alcuni settori? “Possiamo liberarci dalla… - LucianoLuca7 : RT @Adnkronos: Obbligo mascherine al chiuso e quarta dose vaccino anti-covid: cosa dice Locatelli. - AgNPs : RT @valeangelsback: Il Presidente dell'ordine dei medici di La Spezia, Sandro Sanvenero, ha comunicato agli iscritti all'albo che si rifiut… - AdaRidolfo : RT @valeangelsback: Il Presidente dell'ordine dei medici di La Spezia, Sandro Sanvenero, ha comunicato agli iscritti all'albo che si rifiut… - foppa_fraframa : RT @valeangelsback: Il Presidente dell'ordine dei medici di La Spezia, Sandro Sanvenero, ha comunicato agli iscritti all'albo che si rifiut… -

...una qualche proroga alla disposizione dell'di indossare le mascherine. Viaggiare in Europa è sempre più semplice, tanto che da mercoledì 1° giugno sono entrate in vigore le nuove regole...Si potrebbe obbligare un'intera popolazione a prendere un farmaco e controllare che l'sia ... 3) Rendere il regimepermanente A giudicare dai commenti su YouTube e sui social media, le ...Con l'estate si torna a viaggiare, ma è sicuro In Europa le restrizioni anti Covid-19 sono quasi tutte cadute. Ecco cosa sappiamo su i contagi e come viaggiare in sicurezza.Covid in Italia, il bollettino di sabato 4 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.527 su 188.996 tamponi (ieri erano ...