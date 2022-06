Cade in parete in Val Montanaia. Soccorso alpinista (Di sabato 4 giugno 2022) Un rocciatore del 1994 residente a Cordenons è precipitato durante una scalata sulla Croda Cimoliana nel pomeriggio intorno alle 14. Lo scalatore è caduto per una trentina di metri e ha impattato contro le rocce procurandosi diversi traumi prima di essere fermato dalla compagna di cordata a cui era legato. Nella caduta la corda ha strappato dalla parete una delle protezioni che l’alpinista aveva posizionato per ridurre il cosiddetto “fattore di caduta”. La cordata stava percorrendo la via Gherbaz Candot alla parete ovest della Croda Cimoliana e si trovava a circa metà parete, quando è avvenuta la caduta (ignote al momento le cause). A chiamare il Nue112 la cordata che li precedeva lungo la stessa via e che si è calata fino al punto in cui il giovane si è fermato. Sul posto era operativa la stazione Valcellina del ... Leggi su udine20 (Di sabato 4 giugno 2022) Un rocciatore del 1994 residente a Cordenons è precipitato durante una scalata sulla Croda Cimoliana nel pomeriggio intorno alle 14. Lo scalatore è caduto per una trentina di metri e ha impattato contro le rocce procurandosi diversi traumi prima di essere fermato dalla compagna di cordata a cui era legato. Nella caduta la corda ha strappato dallauna delle protezioni che l’aveva posizionato per ridurre il cosiddetto “fattore di caduta”. La cordata stava percorrendo la via Gherbaz Candot allaovest della Croda Cimoliana e si trovava a circa metà, quando è avvenuta la caduta (ignote al momento le cause). A chiamare il Nue112 la cordata che li precedeva lungo la stessa via e che si è calata fino al punto in cui il giovane si è fermato. Sul posto era operativa la stazione Valcellina del ...

Advertising

udine20 : Cade in parete in Val Montanaia. Soccorso alpinista - - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Rocciatore cade per una trentina di metri sulla Croda Cimoliana. Nella caduta ha riportato diversi traumi. Recuperato in par… - TgrRaiFVG : Rocciatore cade per una trentina di metri sulla Croda Cimoliana. Nella caduta ha riportato diversi traumi. Recupera… - lavocedelne : RT @TgrRaiFVG: Cade in parete e si infortuna gravemente. È accaduto in falesia di Casa Cadorna, presso Doberdò del Lago. Vittima una donna… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Cade in parete e si infortuna gravemente. È accaduto in falesia di Casa Cadorna, presso Doberdò del Lago. Vittima una donna… -