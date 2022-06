Angelina Jolie: quando aiutare i più deboli diventa una missione di vita (Di sabato 4 giugno 2022) È una delle attrici più in vista nel panorama hollywoodiano, ha collezionato successo, denaro, fama e anche due Oscar, ma ha deciso di sfruttare tutti i benefici nell’essere una star per aiutare chi ne ha più bisogno, facendone una vera e propria missione di vita. Angelina Jolie è spesso impegnata in missioni umanitarie che la coinvolgono in prima persona affinché anche chi è invisibile potesse avere una voce. Tra le prime esperienze che l’hanno segnata e portata ad aprire gli occhi riguardo le condizioni di vita di gran parte della popolazione è stato nel 2001. Durante le riprese di “Tomb Raider“, film in cui interpretava Lara Croft, visitò la Cambogia e diversi campi profughi incontrando donne, uomini e bambini nella povertà più assoluta. Da qui ha inizio la storia di una donna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) È una delle attrici più in vista nel panorama hollywoodiano, ha collezionato successo, denaro, fama e anche due Oscar, ma ha deciso di sfruttare tutti i benefici nell’essere una star perchi ne ha più bisogno, facendone una vera e propriadiè spesso impegnata in missioni umanitarie che la coinvolgono in prima persona affinché anche chi è invisibile potesse avere una voce. Tra le prime esperienze che l’hanno segnata e portata ad aprire gli occhi riguardo le condizioni didi gran parte della popolazione è stato nel 2001. Durante le riprese di “Tomb Raider“, film in cui interpretava Lara Croft, visitò la Cambogia e diversi campi profughi incontrando donne, uomini e bambini nella povertà più assoluta. Da qui ha inizio la storia di una donna ...

