Uomini e Donne | un ex cavaliere rivela | “Armando Incarnato mi ha tirato la sedia dietro”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha chiuso i battenti in attesa della prossima stagione, mai i suoi protagonisti continuano ancora a far parlare di sé. The last but not the least,. Il– volente o nolente – è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica o gossippara che dir si voglia. Di recente, un suo “collega” durante una diretta Instagram hato un retroscena che vede coinvolto proprio. Sulla pagina di Opinionista Social nei giorni scorsi c’è stata una diretta con Marika Geraci, il fidanzato Diego e Marcello Messina. Durante la chiacchierata c’è stato un susseguirsi di domande da parte dei fan, molte riguardanti proprio, che non è esattamente il migliore amico di gran parte del pubblico del dating show. Come ...