Ultime Notizie – Letta | “Mai più tirocini e stage gratuiti per giovani”

"Nel nostro Paese il primo lavoro per un ragazzo o una ragazza è indecente". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro a Viterbo a sostegno della candidata sindaco Alessandra Troncarelli. "Noi ci dobbiamo prendere l'impegno che non ci saranno più stage o tirocini gratuiti. Mai più, non dobbiamo prendere in giro i ragazzi dicendo loro che il primo lavoro è una concessione". SALARIO MINIMO – Sul salario minimo "è importante riuscire entro fine legislatura a dare un segnale. Il tema sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostre, è importante se facciamo un grosso passo in avanti. Entro la legislatura sarebbe l'ideale, altrimenti lo presenteremo dentro il progetto per le prossime elezioni". ELEZIONI – "Ottenere l'uno o il due per cento in più alle ...

